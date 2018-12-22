Kılıçdaroğlu, Çat'ta İslam Eserleri Müzesi'ni Açtı (2)

STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat ilçesinde yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, Çat Belediyesi'nin sunumuyla başladı. Partililer, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Konuşmasına Erzurum'la ilgili düşüncelerini dile getirerek başlayan Kılıçdaroğlu, kentin sahipsiz olduğunu söyledi. Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i olarak Erzurum'un gösterildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çok sık duyduğum bir deyim var. 'Sahipsiz Erzurum' diye Erzurum neden sahipsiz? Erzurum'un sorunları parlamentoda niye dile getirilmez. Türkiye'de sorunu olmayan tek kent mi? Erzurum'un dünya kadar sorunu var niye bu sorunlar dile getirilmiyor? Erzurumlu acaba niye Erzurum'a sahip çıkmak mı istemiyor? Erzurumlu Erzurum'a sahip çıkmak zorunda. Dışarıdan hayvan ithal ediyoruz, hayvanı beslemek için dışardan yem getiriyoruz. Nasıl bir Erzurum'la karşı karşıyayız. Bunları değiştirmek mümkün. Yeniden ön yargılardan arınıp daha güçlü düşünmek mümkün bunu yapmalıyız. Klasik particilik anlayışının dışına çıkmak durumdayız. A, B, C Partisi var hep kaybediyoruz. Kaybeden Erzurum, kaybeden Türkiye. Niye hep beraber huzur içinde yaşamıyoruz? Niye ayrılıyoruz bölünüp kavga ediyoruz? Ortadoğu'ya döndük. Kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Kimliğimizi kim belirler anne babamız. Biz anne babamızı değiştirecek miyiz? Herkes ana babasıyla gurur duyar, kimliğiyle gurur duyar. Kimlik kendi şerefi namusudur. Birisinin inancını kim sorgulayabilir? Kimin inançlı inançsız olduğunu kim bilir? Kimin eline böyle bir terazi verildi. Kimin inançlı olduğunu bilen bir Rabbimizdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÜÇ KATMANLI BİR TOPLUM VAR'

Türkiye'de üç katmanlı bir toplum olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, birinci katmandaki toplumun ortaçağ koşullarında mağarada yaşayan insanlar olduğunu söyledi. 1 milyon 800 bin insanın asgari ücretin altında ücret aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "İkinci toplum bizim gibi. Belirli gelirimiz var, fena değil, idare ediyoruz. Aç ve açıkta değiliz. Bizlere beyaz yakalı diyoruz. Sendikalı işçiler diyoruz. Bir de İsviçre koşullarında yaşayanlar var. Geliri 55 bin 60 bin dolar olanlar var. Bu düzenin adaleti var mı? Böyle bir düzenin adaleti olabilir mi? Biz bu adaletsizliğe itiraz etmeyecek miyiz? Üçüncü havalimanında işçiler ne istiyordu? 'Yattığımız yerde tahtakuruları var temizleyin, bizim aylıklarımızı bankaya yatırın. Hiç değilse emekli olma hakkı kazanalım' dediler. Ne oldu attılar hapse. Hakkını arayanın hapse atıldığı düzen adil bir düzen midir? Cam çerçeve kırmıyor, talep ne benim aylığımı bankaya yatır diyor, tahtakurusu var yatamıyorum aylığımı düzenli öde diyor. Topladı bunların tamamı hapse atıldı ilk duruşmada serbest bırakıldı bu düzen adaletsizdir" dedi.

'10'UNCU KÖYE DE KOVSANIZ DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM'

Hep birlikte Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "81 ilde şehidi olmayan var mı? Ne yapmamız lazım? Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar lafı vadır. Vallahi 10'uncu köye kovsanız doğruları söylemeye devam edeceğim. Doğrulardan yana olmamız lazım, düzgün insan olmak lazım" diye konuştu.

'SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR'

Siyasetin halka hizmet sanatı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Siyaset bir özveri alanıdır. İnsan kendisinden fedakarlık eder. Siyasetin konusu budur. Siyaset zenginleşme aracı, köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır. Çünkü siyasetçi kendi cebindeki parayı değil, milletin parasını harcar. Millet vergi veriyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Sadece teneffüs ettiğimiz havada vergi yok. Verdiğimiz vergi nereye gidiyor? Erzurum'a yeni fabrika niye kurulmuyor? Her şeyi sattılar bütün fabrikaları sattılar. Satarken sizden izin aldılar mı? Çünkü sahibi sizsiniz. Milletin vergileriyle yapıldı. Milliyetçiliğin özü budur."

'ORTADOĞU'YA BARIŞI TÜRKİYE GETİRİR'

Türkiye'nin kendi değerlerine sahip çıkması halinde bölgesinde gerçekten önemli bir pozisyona geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Nasıl oldu da biz değerlerimizi kaybettik. Biz eğer birlikte olabilirsek gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Elin silahıyla niye kardeşimi öldüreyim. Oysa Türkiye Ortadoğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyonda. Ortadoğu'ya barışı huzuru götürecek ülke Rusya ya da Amerika değil, Türkiye'dir. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra partililerle sohbet etti, fotoğraf çekildi.

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Kaynak: DHA