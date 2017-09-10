Kılıçdaroğlu, Çankaya'da Park Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size şu sözü veriyorum; umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Demokrasi mücadelesi vereceğiz, yargının bağımsızlığı mücadelesi vereceğiz, kadın erkek eşitliği mücadelesini vereceğiz. Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, Çankaya Belediyesince yapımı tamamlanan ve CHP'nin merhum genel başkanlarından İsmet İnönü'nün isminin verildiği Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı'nın açılışına katıldı. Çankaya Birlik Mahallesi'nde yapılan parkın açılışına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, partililerine umutlu olmaları gerektiğini belirterek, "Asla umutsuzluğa kapılmayın, yalnız değiliz, milyonlarız. Milyonlar olduğumuzun farkında olmalıyız. Biz haklıyız ve haklı olduğumuz için kazanacağız. Dünyanın bütün toplumlarında hakkı olanlar, tarihe bakın kazanmışlardır" ifadelerini kullandı.



"DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERECEĞİZ, YARGININ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİ VERECEĞİZ, KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"



Demokrasi ve adalet için mücadele vermeye devam edeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Size şu sözü veriyorum; umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Demokrasi mücadelesi vereceğiz, yargının bağımsızlığı mücadelesi vereceğiz, kadın erkek eşitliği mücadelesini vereceğiz. Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz. Bu ülkede hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, yaşlısı-genci, kadını-erkeği hiçbir ayrım yapmadan 80 milyonu kucaklayacağız. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz."



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan Karadenizli sanatçı Volkan Konak konser verdi.



(İlker Turak/İHA)