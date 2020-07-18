Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.
18.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.
Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmesi üzerine, Twitter hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurumspor camiasını yürekten kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA