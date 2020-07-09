Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Kaynak: İHA