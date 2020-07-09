Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti
Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.
09.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:29
Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
Kaynak: İHA