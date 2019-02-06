Kılıçdaroğlu Büyükelçilerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Bir otelde, basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP olarak bir süredir dış politika ile ilgili toplantılar yaptıklarını belirten Çeviköz, daha önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun bugün de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcileriyle buluştuğunu söyledi.

Toplantıda konuşulanların başında Suriye meselesinin geldiğini, CHP'nin Suriye vizyonunu ve yol haritasını büyükelçilere anlattıklarını ifade eden Çeviköz, "Bu bağlamda, Türkiye'nin Suriye yönetimiyle en kısa zamanda bir temas kurmasının önemini dile getirdik. Aynı zamanda bölgede 'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı' adlı bir girişimin başlatılması ve bunun CHP'nin önerisi olarak mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladık." dedi.

Filistin sorunuyla ilgili düşüncelerin de toplantıda dile getirildiğini aktaran Çeviköz, bu konuda Filistin temsilcisinin de duyarlılığını çok kuvvetli bir şekilde anlattığını ifade etti.

Çeviköz, Türkiye'nin Filistin sorunuyla ilgili beklentileri karşılayamadığının düşünüldüğünü kaydederek, "Filistin nezdinde Türkiye'yi temsil eden Kudüs Başkonsolosluğumuzda maalesef yeterli seviyede bir temsil şu sırada gerçekleştiremiyoruz. Başkonsolosumuz, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin mevcut durumu nedeniyle görevinin başında bulunmuyor." diye konuştu.

Ekonomik işbirliği gündeme geldi

Bu tür gelişmelerin, dış politika alanında ardı ardına yapılan hatalardan kaynaklandığını savunan Çeviköz, toplantıda ekonomik iş birliği konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Bu konuyla ilgili katılımcı ülkelerin dile getirdikleri hassasiyetleri not ettiklerini belirten Çeviköz, "Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütünün (D-8) yeterince aktif olmadığını, bunun yeniden canlandırılması gerektiğini" vurgulayan katılımcıların olduğunu kaydetti.

Çeviköz, İslam İşbirliği Teşkilatının bu yıl zirvesini Gambiya'da düzenleyeceğini anımsatarak, bu kapsamda Gambiya temsilcisinin de düşüncelerini paylaştığını aktardı.

"Toplantılar sürecek"

Kazakistan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatının dünya gıda güvenliği konusunda bir örgüt kurması" ile ilgili bir önerisinin olduğunu hatırlatan Çeviköz, bu konunun bir yasa olarak TBMM Tarım Komisyonuna geleceğini, bunun en kısa zamanda geçmesi için CHP olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bu tür toplantılarının devam edeceğini belirten Çeviköz, "Dış politika alanında çok önemli eksiklikler ve hatalar görüyoruz. Bunlarla ilgili düşüncelerimizi aynı Suriye ile ilgili yol haritasında olduğu gibi basınla paylaşmaya ve hükümete öneriler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA