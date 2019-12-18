Kılıçdaroğlu büyükelçi Cristian Berger ile bir araya geldi

18.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:43

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Ankara'da otelde düzenlenen yemekte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve CHP yöneticileri eşlik etti. Yemek, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA