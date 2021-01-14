Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı
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Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı

14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:10
Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 98. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 98. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 98'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın cepheye giden Atatürk'e, "Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bil. ve de Mustafa'm, zaferi ele almadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim." sözlerinin yer aldığı görseli de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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