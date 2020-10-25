Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu topraklarda yapılan ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu belirterek, "Muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , bu topraklarda yapılan ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu belirterek, "Muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir. Bunun için bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kadın muhtarlarla bir araya geldi. Zübeyde Hanım Tesisleri'nde düzenlenen programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile çok sayıda kadın muhtar katıldı.

'MUHTARLIK KANUNUNA İHTİYACIMIZ VAR'Kılıçdaroğlu, bu topraklarda yapılan ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu hatırlatarak, "Muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir. Yani milletvekilliği değil, cumhurbaşkanlığı değil, diğer seçimler değil, bir muhtarlık seçimidir. Bunun için bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" dedi.

Bu kadar köklü bir kurumun kendi kanunun olması gerektiğini ve bunun için bütüncül muhtarlık kanunu taslağı hazırlayarak muhtarlara gönderdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kanunla; muhtarın görevi nedir, yetkisi nedir, diğer kamu kurumlarıyla bağlantısı nedir? Bütün bunların tamamının olacağı bütüncül bir muhtarlık kanunu yapılmalıdır. Bu kanun taslak olarak hazırlandı ve muhtarlarımızın bir kısmına gönderildi. Bu taslağı bütün kadın muhtarlarımıza da göndereceğiz" diye konuştu.Belediyeler Birliği gibi Türkiye Muhtarlar Birliği'nin de kurulması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, muhtarların yasal olarak çok zayıf olduğunu belirterek, "Bir siyasal parti ayrımı gözetmeksizin, bu taslağı alın kendi aranızda tartışın. Gerekirse bütün muhtarlar imzalayıp siyasal partilere gönderin" dedi.'MECLİSTE BİR CİNSİYET KOTASI GETİRİLMELİ'Kılıçdaroğlu, ayrıca kadınların mecliste temsiliyetinin az olduğunu söyleyerek, "Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Fakat parlamentoda kadın milletvekili sayısı çok az. Bir cinsiyet kotası getirilmesi lazım. Bizim kendi tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Bu cinsiyet kotasının parlamentoya da yansıması gerekiyor. Bunun parlamentoya yansıması için siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN