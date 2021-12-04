Kılıçdaroğlu: "Bütün sorunları çözeceğiz"
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Miting alanı Mitingi bekleyen vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde konuştu.
Miting alanı
Mitingi bekleyen vatandaşlar
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde konuştu. (1)