Kılıçdaroğlu: "Bütün sorunları çözeceğiz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Bütün sorunları çözeceğiz"

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Miting alanı Mitingi bekleyen vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde konuştu.

Miting alanı

Mitingi bekleyen vatandaşlar

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Bütün sorunları çözeceğiz

Kılıçdaroğlu: Bütün sorunları çözeceğiz

Kılıçdaroğlu: Bütün sorunları çözeceğiz

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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