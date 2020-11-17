Kılıçdaroğlu: Bütün partilerle görüşen tek partiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birbirimize saygı göstermek zorundayız. CHP'nin bir özelliği var, biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz; çünkü biz demokrasiyi savunan tek partiyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birbirimize saygı göstermek zorundayız. CHP'nin bir özelliği var, biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz; çünkü biz demokrasiyi savunan tek partiyiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ekonomi ve hukuk sorunu olduğunu savundu. Sorunu çözecek olanın, siyaset kurumu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Soruna talip olacak olan kim? İktidarı yönetenler. Peki yöneten görevini yapmıyorsa? O zaman biz devreye giriyoruz. Ekonomik bir buhran var, hukuk buhranı var. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek. Eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o çözüm milletin hayrına olacaksa CHP olarak biz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve 'evet' diyeceğiz, engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor, yasaya dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde; 'Nasıl çözülecek?' diye. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır; kapasite, birikim ve liyakat de vardır. Devleti yönetmek için bilgiye, birikime, liyakate ihtiyacınız var. Devleti yönetenlerin bir sorumluluk anlayışı olması lazım. Devleti yönetenler, vatandaşlar arasında ayrım yapmazlar" diye konuştu.

'VATANDAŞA DOĞRUYU SÖYLEYİN'İktidarın, sahada milletin karşısında konuşamadığını, milletvekillerinin konuşmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Daha 15 gün önce ' Ekonomi pik yapıyor' diyenler, şimdi 'Acı reçete vereceğiz' diyenler değil mi? 'Ekonomi pik yapıyor' lafı doğru mu? Bazıları için doğru. Kimler için doğru, söyleyeyim. Dolarla ihale alanlar için doğru, dolarla devlete borç verenler için doğru. Şu anda 10 milyon 287 bin işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik rakamları. İşsizlik sigortasından sadece 225 bin kişi faydalanıyor. Merkez Bankası'nın dolar rezervi eksi 54 milyar dolar. Bir de borç yapmışız. İnsanda biraz vicdan ve ahlak olur. Vatandaşa bari doğruyu söyleyin. Bankalardaki mevduatın yüzde 56,7'si dolar mevduatı. Vatandaşın parası var; ama Türk lirasına güvenmediği için dolara yatırmış" dedi.

'ADALETE TOPLUMUN SAYGI DUYMASINI SAĞLAYIN'Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kıbrıs'a gittiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gittiler oraya, Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Sen oraya pikniğe gidiyorsan unutma, onu sana sağlayan kişi Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in adını ağzına almıyor, alamaz. İyi ki almıyor" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide ve hukukta reform yapacağız" sözlerini hatırlatarak, "Hukukta reform yapma konusunda Erdoğan ne kadar samimi? Adalet kurumuna güven kalmadığını o da görüyor, adalet kurumunda çalışıp adalet dağıtan hakimler de görüyor, onlar da ifade ediyorlar zaten. Hakimlerin, savcıların belli odaklardan talimat almadan karar vermediklerini o da biliyor, biz de biliyoruz, dünya da biliyor. Adalette, hukukta reform yapacaksınız, adalete toplumun saygı duymasını sağlayacaksınız, adalet kurumu sadece adalet dağıtacaksa bir şeyler yapmak gerek" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını da savunarak, "Basın özgürlüğü konusunda Basın İlan Kurumu ciddi bir tehdit unsuru. Beğenmediği haberler dolayısıyla gazetelere 'Sana ilan göndermeyeceğim' diyor. Cumhuriyet Gazetesi Basın İlan Kurumu'nun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un Boğaz'da yaptığı inşaat dolayısıyla. Altun bu inşaatı yaptı mı? Yaptı. İnşaatı yaparken izin aldı mı? Almadı. İnşaatı yıktı mı? Yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı. Doğru haber yaptığı için ceza alıyor. RTÜK tam bir baş belası. Havuz medyası her türlü şeyi yazar, tık yok" dedi.'BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞEN TEK PARTİYİZ'MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "CHP ile HDP görüşüyor" yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Birbirimize saygı göstermek zorundayız. CHP'nin bir özelliği var, biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. Çünkü biz demokrasiyi savunan tek partiyiz. Oy veren vatandaşlarımıza saygılıyız. Biz kendimizi hakim, savcı yerine koyamayız. HDP'ye kızıyorlar, kızabilirsin. Ama bir suç örgütü gibi görüyorlar. HDP'li başkan vekili Meclis'i yönetiyor. HDP Meclis'i yönettiği zaman gelme Meclis'e" diye konuştu. 'KONUŞMAK ZORUNDALAR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya değinerek, "CHP'li belediyelerin belde halkına hizmet vermesini engellemeyeceksiniz. Belde başkanı seçimle geldi, genelge çıkarıyorsun, 'efendim vay sen Kanal İstanbul'a karşı çıktın'. Bu İstanbul halkının çıkarlarını savunmak zorundadır. Öncelik varsa İstanbul'daki bütün konutların depreme dayanıklı hale gelmesi lazım. Talimat veriyorlar, 'Afişleri kaldıracaksın'. Niye kaldırayım? Belediye başkanları konuşmayacakmış. Niçin? Doğruları duymaya tahammül edemiyorlar. Konuşun kardeşim, ne dersen de. CHP'li belediye başkanları beldenin çıkarları söz konusu olduğunda konuşmak zorundadırlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR