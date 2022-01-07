Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifiriliğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir" dedi.

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