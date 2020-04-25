Kılıçdaroğlu: Bu virüsün bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var
Kılıçdaroğlu, "Bu virüsün, bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var. Yani insan odaklı, insanı yücelten, kucaklayan bir devlet. Çocukların yatağa aç girmediğini hedefleyen, ilkeleyen bir devlet. Buradan yola çıkmamız lazım." dedi.
25.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:16
Kılıçdaroğlu, "Bu virüsün, bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var. Yani insan odaklı, insanı yücelten, kucaklayan bir devlet. Çocukların yatağa aç girmediğini hedefleyen, ilkeleyen bir devlet. Buradan yola çıkmamız lazım." dedi.
Kaynak: Dunya.com