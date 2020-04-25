Kılıçdaroğlu: Bu virüsün bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var Kılıçdaroğlu, "Bu virüsün, bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var. Yani insan odaklı, insanı yücelten, kucaklayan bir devlet. Çocukların yatağa aç girmediğini hedefleyen, ilkeleyen bir devlet. Buradan yola çıkmamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu virüsün, bize gösterdiği bir 'sosyal devlet' gerçeği var. Yani insan odaklı, insanı yücelten, kucaklayan bir devlet. Çocukların yatağa aç girmediğini hedefleyen, ilkeleyen bir devlet. Buradan yola çıkmamız lazım." dedi. Kaynak: Dunya.com