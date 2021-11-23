Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diyor ki 'Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız'. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 Dolar 1 liraydı, ne oldu? 12 lira oldu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, devletin planlamayla yönetileceğini söyleyerek, "İhtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında dengeyi oluşturmaktır. Üniversitede okuyan tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum; sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız. Bu düzeni sonlandıracağız. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Kendi geleceğiniz için oy kullanın" diye konuştu.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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