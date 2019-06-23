Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu"

Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (1)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı."

Kaynak: AA
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