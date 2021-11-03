Kılıçdaroğlu: Bu topraklarda yabancı bir asker postalını istemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak- Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, çiftçinin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldığı kredinin faizini sıfırlayacaklarını, esnafın bankalardan aldığı, esnaf kefalet kooperatifinden aldığı kredinin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye özel teşviklerin getirilmesi lazım. Bölgelere göre neyin ekileceğinin belirlenmesi lazım. Erzurum'dan, Kars'a kadar olan alanda tamamen hayvancılığın, besiciliğin desteklenmesi lazım. Emin olun bu destekleri sağladığınız zaman sadece Türkiye'yi değil Kafkasları da Ortadoğu'yu da besleyebiliriz. Tarımı iyi planladığınız zaman bırakın dışarıdan mal ithal etmeyi biz dünyanın her tarafına tarım ürünü ihraç edebiliriz" dedi.