Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir"

Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (3)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."

Kaynak: AA
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