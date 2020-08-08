Kılıçdaroğlu: Bu memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
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Kılıçdaroğlu: Bu memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memleketi aydınlığa, düzlüğe dostlarımızla birlikte çıkaracağız. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem, halkına hesap vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışı ile bunu yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Bu memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
08.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memleketi aydınlığa, düzlüğe dostlarımızla birlikte çıkaracağız. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem, halkına hesap vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışı ile bunu yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuştu. CHP'nin 100 yıllık bir tarihi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama bu 100 yıllık tarihe baktığımızda çizgimizde hiçbir değişiklik olmamış. Çağdaş uygarlığı hedefleyen, demokrasiyi, kadın- erkek eşitliğini hedefleyen, sosyal, ekonomik projeleriyle gelir dağılımının dengeli olmasını isteyen bir çizgiyi sürdürmüşüz. Gücü üretimden alan, gücü akıldan, bilgi ve birikimden alan, planlayan, dünyayı okuyan bir kültürden gelmişiz. Her kuşak bu kültürü biraz daha ileriye taşımış. Dolayısıyla çağdaş uygarlığın ötesine geçmek gibi bir çizgimiz var" dedi.

'PARTİ MECLİSİMİZİN YÜZDE 41.6'SI YENİLENDİ'Kılıçdaroğlu, geçen hafta yapılan 37'nci Olağan Kurultay'da 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okuduklarını hatırlatarak, "Bunu toplumun her kesimine hiçbir ayrım yapmadan gidip aktarmamız, anlatmamız gerekiyor. ve çağrı beyannamesinin ana omurgasını aslında demokrasi oluşturmakla beraber; bunun ana omurgasını ilk anayasamızın birinci maddesi oluşturuyor. 'Egemenlik bila kaydu şart milletindir' Yani egemenlik milletindir. Dolayısıyla hiçbir kişiye, bir sınıfa, bir zümreye egemenliğin verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bunu ısrarla dile getiriyoruz. Bu açıdan bizim için çok değerli bu beyanname. Parti meclisimiz 60 kişiden oluşuyor. Bunların 39'u erkek, 21'ini kadınlar oluşturuyor. Parti Meclisimizin yüzde 41.6'sı yenilendi. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımız, gençler, kadınlar ve erkekler geldiler. Hep birlikte 60 kişiyi oluşturduk. Yaş ortalamamız da 48 oldu" diye konuştu.'BİZ SİYASETİ HALKA HİZMET ARACI OLARAK GÖRÜYORUZ'Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin siyaseti zenginleşme aracı olarak görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bizim CHP'liler olarak 'siyaset bana ne verecek?' diye bir düşüncemiz yok. Biz siyasete hangi katkılarda bulunabiliriz? Bizim iktidar partileri ile aramızdaki temel farkımız bu. Onlar siyaseti zenginleşme aracı olarak görüyorlar. Biz siyaseti 'halka hizmet aracı' olarak görüyoruz. O nedenle biz siyaset yaparken zenginleşmiyoruz aslında, mal varlığımızı açıklıyoruz. Ama onlar korkularından mal varlıklarını bile açıklayamıyorlar. Hatta yeri, zamanı gelince herhangi bir ülkenin devlet başkanı çıkıp 'mal varlığını açıklarım' diye tehdit edince sesleri dahi çıkmıyor. O nedenle siyaseti temiz, ahlaklı zeminde yürütmek zorundayız. Yine siyaset var olan sorunları görme ve sorunları nasıl çözeceğiz düşüncesini içselleştirmekten geçer. Sorunlar görülüyor. Aslında Türkiye'deki bugün bütün sorunları 83 milyon, hep beraber yaşıyoruz."'BİR SORUNU DİLE GETİRİYORSAK ARKASINDAN ÇÖZÜMÜ DE SÖYLÜYORUZ'Kılıçdaroğlu, sürekli itiraz eden, eleştiren değil eleştirirken çözümü de ortaya koyan bir siyaset anlayışı izlediklerini belirtti. Çözümsüz bir sorunu asla dile getirmediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir sorunu dile getiriyorsak arkasından çözümünü de söylüyoruz. Çözüm beğenilir ya da beğenilmez o ayrı bir şey. Çözümümüz de eleştirilebilir ama en azından biz bir sorun var. Bunu saptamışız ve bu sorun nasıl çözülür onu da dile getirmişiz. Bu ne yarar? Bu her şeyden önce ülkeyi yöneten iktidar partisine yarar. Çünkü iktidar partisi farklı bir partinin sorunu nasıl gördüğünü ve nasıl çözülmesi gerektiğini öğrenmiş olacaktır. Eleştirebilir bizi. 'Söylediğin öneri doğru değil' diyebilir veya 'doğrudur' da diyebilir. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımız 21'inci yüzyılın siyaset anlayışına uygun bir anlayıştır. Bu çerçevede siyasetimizi götürüyoruz. ve biz önerilerimizi yapmaya devam ediyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.'BU MEMLEKETİ AYDINLIĞA DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ'Kılıçdaroğlu, CHP'nin sıradan ve gelir geçer bir parti olmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Güçlü, tarihi kökleri olan, Kuva-yı Milliye gelenekleri olan, kendi ülkesi ve kendi insanın üzerine titreyen gelenekten geliyoruz. Siyaseti ahlaki temellerde yapmak istiyoruz. Herkese eşit hizmet götürmeyi ilke edinen, herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etme geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla bu ağır buhranı açmak zorundayız. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Bu memleketi aydınlığa, düzlüğe dostlarımızla birlikte çıkaracağız. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem, halkına hesap vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışı ile bunu yapacağız. Malı götüren değil, hesabını veren siyasi anlayışla bunu yapacağız."

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Kaynak: DHA

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