Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır"
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda konuştu.
- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda konuştu. (4)