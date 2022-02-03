Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır"

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda konuştu.

- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda konuştu. (4)

Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır

Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır

Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güncel, Haber

title