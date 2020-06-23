Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kaynak: AA