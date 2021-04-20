Kılıçdaroğlu: Bu kadar virüsün dolaştığı coğrafyaya turist niye gelsin
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Kılıçdaroğlu: Bu kadar virüsün dolaştığı coğrafyaya turist niye gelsin

Kılıçdaroğlu: Bu kadar virüsün dolaştığı coğrafyaya turist niye gelsin
Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığını belirterek, "Bu kadar virüsün dolaştığı bir coğrafyaya turist niye gelsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığını belirterek, "Bu kadar virüsün dolaştığı bir coğrafyaya turist niye gelsin? Oysa turizm bizim için çok önemli. Cari açığı kapatan turizm, pek çok alana katkı veriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle dün 341 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, sorumluların kimler olduğunu sordu. AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Kongreleri yapanların vebali günahı yok mu? O insanlar sokağa çıktılar. Binlerce insan Covid oldu. Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa yer bulabiliyorsunuz. Ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu? Böyle bir tablo olduğu zaman Türkiye'ye turist gelir mi? Şubat'ta yükselmeye başlamış vakalar ve en yüksek noktaya gelmiş. Bu ülkeyi yöneten hükümet bunun sorumlusu değil mi? Bilim Kurulu var, geçiniz. Ne dediğini, söylediğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Öyle bir noktaya geldik ki bakan açıklama yapıyor; '81 milyon sorumlu' diyor. Bunlar devleti yönetmiyor, keyfi bir yönetim. Milleti perişan ettiniz. Kahvede 4 kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz, on binleri toplayıp kongre yapıyorsunuz. Bunların hesabını bir şekilde soracağız. Bu kadar virüsün dolaştığı bir coğrafyaya turist niye gelsin? Oysa turizm bizim için çok önemli. Cari açığı kapatan turizm pek çok alana baktığınız zaman katkı veriyor" diye konuştu. 

'KENDİ BAKANLIĞINA DEZENFEKTAN SATIYOR'Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşiyle birlikte dezenfektan şirketi kurduğunu öne sürerek, "Bakan kendi bakanlığına dezenfektan satıyor. Haber ortaya çıkmış olmasına rağmen ağzını açıp bir laf bile etmiyor. Neden sesi çıkmıyor? Çünkü yukarıdakini örnek alıyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışı? Türkiye yolsuzluklar ülkesi oldu. Haberler çıktı bakan çıkıp bir kelime açıklama yapmadı. Çünkü balık baştan kokuyor. Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve ilk iş olarak siyasi ahlak yasasını getireceğiz" diye konuştu.'HANGİ KURDAN SATILDI?'

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda rezerv tartışmalarına ilişkin de "128 milyar dolar hangi yöntemle satıldı? Bu satışlar hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan satıldı? Kimler aldı? Satış işleminin altında kimlerin imzası var? Bir daha bir daha bir daha sorduk; ama cevap yok. İl ilçe binalarımızdan afişleri indirmek için polisi, savcısı seferber oldu. Neden indiriyorlar afişlerimizi? Çünkü korkuyorlar. Çünkü millet duysun, görsün, bilsin istemiyorlar. Ekonomi çöktü. Dağıtılan patates için insanlar birbirini eziyor. İşin şakası yok. İnsanlar intihar ediyorlar. 128 milyar dolar, Merkez Bankasının kasasında olsaydı Türkiye'nin ekonomisi farklı olurdu, şu anda banka eksi bakiyede. Bu olayı örtmek için emekli amiraller darbe yapıyor mizansenini koydular ortaya. 80 yaşındaki emekli amirale kelepçe taktılar. Yetmedi benim, arkadaşlarımın dokunulmazlığının kaldırılmasını istediler. Erdoğan kiminle gelirsen gel, vız gelir tırıs gider. Nasıl gelirsen gel, hesabını soracağım ben" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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