Kılıçdaroğlu: "Bu destan, demokrasiye susayanların destanıdır"

Kılıçdaroğlu: "Bu destan, demokrasiye susayanların destanıdır"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: AA
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