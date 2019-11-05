Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

05.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)

"Bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz"

Kaynak: AA