Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
05.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)
"Bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz"
Kaynak: AA
VİDEO: Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...