Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

05.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)

"Bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz"

Kaynak: AA

VİDEO: Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...
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