Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Kumpas bütçesine, bu millete, 83 milyona kumpas kuran bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurebadan parayı toplayıp Londra'daki bir avuç tefeciye, Dolar baronlarına hizmet eden bir bütçedir; asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Konuşmasının başında Ak Parti'li bir milletvekili oturduğu yerden Kılıçdaroğlu'na aday olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi. Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin soru önergelerine bakanların cevap vermediğini savunarak, "Ne itibarı var Meclis'in? Bir tek soru soracaklar. 27 bin 321 soruya bakanlar cevap vermedi. Her biriniz tek tek vekilsiniz. Eğer bir bakan, bakanlar vekillerin sorularına cevap vermiyorsa Meclis bizim için sıradan bir kurum demektir. 600 kişi toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmeyen bir Meclis, bir milletvekili. TBMM vesayet altında. Sayıştay raporlarına müdahale edilirse ve bunları yürütme organı yaparsa o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır" dedi.