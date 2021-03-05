Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti
CHP Genel Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı karşılaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal...
CHP Genel Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı karşılaması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı