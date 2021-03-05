Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti

05.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:57

CHP Genel Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı karşılaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal...

CHP Genel Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı karşılaması

Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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