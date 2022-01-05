BOLU (AA) - Kılıçdaroğlu: "(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir"

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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