Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (4)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir'de gerçekleştirilen 364 otobüsün hizmete açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, bugün yapılan 4 ayrı açılışın toplam yatırım bedelinin 1 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti. Son derece mutlu olduğunu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tarımdan sanayiye kadar her alanda çaba harcadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "364 otobüsü bir kerede almak ve bu tasarrufu İzmirlilerle paylaşmak, vatandaşlara hesap vermek demektir. Belediye başkanlarımızın en temel özelliği hesap vermeleridir. Harcanan her kuruş onların değil sizin paranızdır. Dolayısıyla sizin paranızı en verimli, en tasarruflu şekilde kullanmak belediye başkanlarımızın temel görevidir. Yerel seçimler öncesinde 'Aman CHP belediyelere oy vermeyin, yardımları keserler' dediler. Yardım mı kesildi? Tam tersine onların yaptıkları sosyal yardımları 3'e,4'e katladık. Ama bunu yaparken de kişinin onurunu koruduk. Hiçbir zaman onun yoksulluğunu görünür kılmadık. Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. CHP'li olsun veya olmasın, nerede bir çocuk açsa, bir aile geçim sıkıntısı yaşıyorsa o sorunu çözeceğiz. Size sözüm söz; Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeler ve millet ittifakıyla beraber bunu yapacağız" dedi.

'6 MİLYON 300 BİN GENCİMİZ SANDIĞA GİDECEK'İktidar olduklarında her kuruşun hesabını vereceklerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bütün dünyaya demokrasi açısından örnek olacaklarını dile getirdi. Tüm dünyanın 'Otoriter bir rejimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları değiştirdi' diyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "6 milyon 300 bin gencimiz ilk kez sandığa gidecek. Bu gençler ilk kez oy kullanacak, gençler demokrasiyi getirecek. Bu gençler ayrışmaya karşı olan gençler, bugünümüz geleceğimiz olan gençler, inançla, kararlılıkla demokrasiyi getirecekler. Bütün gençlerin gözlerinden öpüyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın, yol yakındır diktatörleri indireceğiz. Başkan Soyer, konuşurken benim için 'Bugün sizi yorduk' dedi. Sayın Başkan demokrasi gelmeden asla yorulmayacağım, huzur gelmeden asla yorulmayacağım. Yorulmak bize haramdır. Biz çalışmak zorundayız. Söz verdiysek sizin için çalışacağız. Bayrağımıza saygıyı dünyanın her tarafında gerçek kılacağız. En büyük gücümüz sizlersiniz."'BÜTÜN KUŞAKLARDAN OY İSTİYORUM'Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını dinleyen gençlerden gelen 'Z kuşağı olarak oyumuz sana' sözlerine karşılık şunları söyledi: "Bütün kuşaklardan oy istiyorum. Demokrasiyi savunan, her vatandaştan geçmişte hangi partiye oy verdiyse verdi. Ama şimdi bir yol ayrımındayız. Demokrasiyi mi otoriter rejimi mi seçeceğiz, güzel ülkemiz evlatlarımız için onların umutları için. 83 milyonu seviyorum. 83 milyona hizmet edeceğim. En büyük hedefim en büyük arzumdur. Gençlerin 'Acaba yurt dışına mı gideyim' diye kaygıları oluyor. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Mustafa Kemal'in bize vasiyetidir. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak hedefimiz. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Millet İttifakı'nda göreceksiniz ilk 6 ayda çok şey değişecek. Ampulü patlatacağız, güneş doğacak."İKİ YILDA 451 OTOBÜS ALINDIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de törende yaptığı konuşmada görev süresinin ikinci yılında Türkiye'de tek seferde en büyük otobüs alımını gerçekleştirerek İzmir'e 364 otobüs kazandırdıklarını açıkladı. Bakan Soyer, iki yılda 83 otobüs ve Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara özel hizmet verecek 4 otobüs ile birlikte toplam 451 otobüsü hizmete sunduklarını anlattı.ÇİFTÇİLERLE BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törenin ardından tarım fuarı katılımcılarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada bütün siyasilerin bir konuda uzlaşması gerektiğine dikkat çekerek tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi. TBMM'nin üzerine düşen görevi yaparak tarım kanunu çıkardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her yıl en az yüzde 1 oranında çiftçi destek görecek. 2006 yılından bu yana hiçbir zaman bu kanun maddesi tam uygulanmadı. Çiftçilerin 2006'dan bu yana dünya kadar alacağı var. Demek ki bu konuda sizin ve bizim ortak bir dil geliştirmemiz lazım. Her dönemde çiftçileri desteklemek zorundayız" dedi.'SÖZÜM SÖZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'Pandemi döneminde çiftçilerin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ithalatın her alanda arttığını söyleyerek şöyle konuştu: "Oturup düşünmemiz lazım. Neden biz topraklarımız varken, bereketli suyumuz, güneşimiz varken neden dışarıdan getiriyoruz? Hollanda Konya'dan küçük bir devlet tarım ürünleri ihraç ediyor. Neyimiz eksik? Çiftçi deseniz var Toprak deseniz var, su deseniz var. Taşı sıksa suyu çıkaracak gençlerimiz var. Her şeyimiz var. Neden tarım bu kadar kötü durumda? Bu samanın aklınıza gelir miydi yurt dışından ithal edileceği? Bu samanın buğdaydan daha pahalı olacağı aklınıza gelir miydi? Sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapmak lazım. Hiç kimsenin zarar etmediği, bol miktarda kazandığı ve ihraç ettiği bir alanı birlikte ayağa kaldırmış oluruz. Çiftçinin alın terine her zaman saygı duyuyorum. Bir siyasetçinin yapabileceği en güzel şey, bu güzel ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. En büyük dileğimiz bu. Bunun yolu da herkesin alın terinin bedelini kazanmasıdır. Size sözüm söz birlikte kazanacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından üreticilerin sorularını yanıtladı. Program basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç