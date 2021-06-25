Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
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Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)

Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARIM MERKEZİNE ZİYARETCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve partisinin ilçe belediye başkanlarıyla Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki Tarım Geliştirme Merkezi'ni gezdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARIM MERKEZİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve partisinin ilçe belediye başkanlarıyla Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki Tarım Geliştirme Merkezi'ni gezdi. Merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, içeride bulunan seraları ve buğday tarlalarını inceledi. Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'le birlikte merkezin girişine zeytin fidanı dikti, ardından ilçe belediye başkanlarıyla yemek yedi.

Gökçe ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR,


Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)
Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3) - Haberler
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