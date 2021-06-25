Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz (3)

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARIM MERKEZİNE ZİYARETCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve partisinin ilçe belediye başkanlarıyla Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki Tarım Geliştirme Merkezi'ni gezdi.