Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin, "Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek sadece insan olarak bizim değil, aslında bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin sorunlarını bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Türkiye'nin çözülemeyecek hiç bir sorununun bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yeter ki sorunu bilen, çözümünü üreten insanlar iktidar olsunlar. Yıllardır hep sorunlar birikti. 'Sorunları çözeceğiz' diye iktidar olanlar, bırakın sorunları çözmeyi sorunların üzerine yeni sorunlar eklediler. Dolayısıyla Türkiye sorunlarını çözmüş olan bir ülkeden çıktı, sorunlar yaşayan ülke haline döndü. Tabii ki bunun sorumlusu devleti yönetenlerdir. Yani iktidar sahipleridir. İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa, yapacakları tek bir iş var; sandığı milletin önüne getirmek ve milletin takdirini kazanmak" diye konuştu.

28 Şubat'ta 6 siyasi parti genel başkanın bir araya geleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Daha önce hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'nden neyi hedefliyoruz, bu kamuoyu ile paylaşılacak. Toplumun bütün kesimleri davet edildi. 28 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da bir araya geleceğiz. Bizim bir araya gelmemiz, birilerinin hoşuna gitmiyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Efendim 'bakanlık paylaşılıyor' falan. Öyle bir şey yok. Her birimizin ortak hedefi var; yaşanabilir bir Türkiye, insan haklarına saygılı bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. Bu kadar değerli bir birlikteliği toplumun önüne koyacağız. Türkiye'yi bölgesinde en itibarlı ülke haline getireceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel