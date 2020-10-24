Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

24.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:40
Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kurucu üyesi olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri sonrasında savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Örgütünün 75. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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