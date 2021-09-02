Kılıçdaroğlu: "Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur"
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Kılıçdaroğlu: "Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. (1)

"Pek çok sorun dile geliyor. Hepsinin farkındayız. Ama kanaat önderleri olarak bu ülkenin, Nevşehir'in saygıdeğer muhtarları olarak, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayacağız. böyle bir hakkımız da yoktur, yetkimiz de yoktur"

"Eğer biz az önce şehitlerimiz gazilerimiz için saygı duruşunda bulunduysak, ve hep beraber İstiklal Marşı'nı okuduysak, bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur"

"Bir parti ne zaman ki 'ben devletim' demeye başlarsa orada tehlike var demektir. Hiçbir parti 'ben devletim' diyemez. Çünkü partilerin görev süresi ayrı, devlet ayrıdır"

Kılıçdaroğlu: 'Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur'
Kılıçdaroğlu: 'Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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