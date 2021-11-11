Kılıçdaroğlu: "İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Hediye takdimi Açılış töreni kurdele kesimi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
ANTALYA (AA) - Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Hediye takdimi
Açılış töreni kurdele kesimi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.(2)