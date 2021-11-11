Kılıçdaroğlu: "İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Hediye takdimi Açılış töreni kurdele kesimi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

ANTALYA (AA) - Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Hediye takdimi

Açılış töreni kurdele kesimi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.(2)

Kılıçdaroğlu: İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz

Kılıçdaroğlu: İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz

Kılıçdaroğlu: İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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