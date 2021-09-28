Kılıçdaroğlu: Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım (2)

BİLECİK (DHA) - SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından sanayi esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ardından Bozüyük ilçesinden Bilecik kent merkezine geçerek Bilecik Belediyesi'ni basına kapalı olarak ziyaret etti. Atatürk Parkı'nda Bilecik Belediyesi'nin toplu temel atma ve açılış programına da katılan Kılıçdaroğlu, buradaki kalabalığa seslendi. Türkiye'nin bütün sorunlarını bildiklerini ve çözeceklerini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Az önce iki genç yanıma geldi, biraz şikayetlerini dile getirdiler, 'Biz 'Z' kuşağıyız ve bu yönetime tahammül edemiyoruz' diyorlar. Bunun değişmesi lazım diyorlar. O gençlere sözüm sözdür, o gençlerin hayalleri benim hedefim olacak. O gençlerin hayallerini gerçekleştirmek, benim boynumun borcu olacak. Hiçbir genci aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin inanmasını istiyorum. Çünkü siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman, farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya. İyi bir yöneticiyseniz, harcadığınız her kuruşun hesabını veriyorsanız. Cebinizi değil de vatandaşı düşünüyorsanız, köşeyi dönmeyi değil de vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorsanız. Türkiye'nin imkanları var. Var olan sorunlarını hepsini çözebiliriz. Yine ifade edeyim, kadınlara yönelik şiddet, kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınlara yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Kadınların yaşadığı dramı da çok iyi biliyoruz. Oğlu, eşi işsiz biliyorum, kendisi işsiz onu da biliyorum. Pazara gidince alışveriş yapamadığını da biliyorum. Sorunları biliyoruz ama aşmasını da biliyoruz. Bu sorunları aşmanın anahtarı bende değil, sizin elinizde. Sandık gelecek, sandığı açacaksınız oyunuzu kullanacaksınız. Yeni bir umudu yeşerteceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Bilecik Belediyesi'nin aralarında alt yapı, kreş ve diğer hizmetlerin toplu açılışını yaparak kentten ayrıldı.