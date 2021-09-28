Kılıçdaroğlu: Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, Bozüyük Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri ile bazı illerin belediye başkanları tarafından karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra bir otelde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik'e henüz yeni bir vali atanmadığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sordum arkadaşlara niye bu kadar sık vali değişiyor, diye. Diyorlar hemen değişiyor, niye değişiyor? Kaç aydır valisi yok. Sanki Türkiye'de valilik yapacak hiç adam bulamadılar. Adam var çok var da kendi kafalarına uygun birisini bulamadılar herhalde" dedi.