Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (7) İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.
22.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:32
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (7)
İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR