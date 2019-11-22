Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR
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Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (7) İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

22.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:32

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması (7)

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Bizim belediyelerimiz hakkın hukukun savunucusu olan belediyelerdir"- İZMİR
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