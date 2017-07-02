Kılıçdaroğlu: Bizi Suçlamasınlar, Dinlesinler (6)

RABİA İŞARETLİ PROTESTO



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde Adalet Yürüyüşü son bulurken, kamp alanın yanından geçen bir otomobildekiler Rabia işarete yaparak, "Adaletiniz bu mu?" diyerek tepki gösterdi. Tepkinin ardından kamp alanının etrafında önlemler arttırıldı. Araçlarıyla geçen bazı kişiler de tepki gösterince yol kenarında dinlenenler protestoların önlenmesi amacıyla daha uzak bir bölgeye alındı.



Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),