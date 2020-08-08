Kılıçdaroğlu: "Biz kendi ülkesi ve kendi insanı üzerine titreyen bir gelenekten geliyoruz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Parti Meclisi üyelerinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu.
08.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Parti Meclisi üyelerinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu. (7)
Kaynak: AA