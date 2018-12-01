Kılıçdaroğlu: "Biz Kendi Memleketimizde Huzur İçinde Yaşamak İstiyoruz"
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu. -2-