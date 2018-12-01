Kılıçdaroğlu: "Biz Kendi Memleketimizde Huzur İçinde Yaşamak İstiyoruz"

Kılıçdaroğlu: "Biz Kendi Memleketimizde Huzur İçinde Yaşamak İstiyoruz"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu. -2-

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