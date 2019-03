Kılıçdaroğlu: Biz Kardeşçe Yaşamak İstiyoruz (5)

'BİZ KİMSENİN AŞIYLA, İŞİYLE UĞRAŞMAYIZ'

Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi. CHP'nin sürekli eleştirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinden kimsenin kul hakkı yemediğini belirterek, "Bizi sürekli eleştiriyorlar, CHP şöyle CHP böyle, ama CHP kul hakkı yemez. Belediye başkanları kul hakkı yemez. Bütçe görüşmeleri sırasında demiştim ki, asgari ücret 2 bin 200 lira olsun. 2 bin 200 lirayla insanlar hiç değilse kör topal geçinebilsinler. 2 bin 200 lira yapmadılar, 2 bin 20 lira yaptılar. Ama bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira. Şimdi başkan inşallah seçilecek, koltuğa oturacak. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesi'nde çalışanların asgari ücreti net 2 bin 200 lira olacak. Söz mü başkan? Sözü aldık. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira alacak. Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Her evde tencere kaynasın. Her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. Bunu istiyoruz. Dolayısıyla sayın başkan. Başkan olduğun zaman hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Efendim bu işçi AK Parti'li, bu işçi MHP'li, bu işçi Saadetli, bu işçi bilmem hangi partiden diye ayrım yapmayacaksın. Kim çalışıyorsa alın terine değer vereceksin. Herkesin işine, herkesin aşına saygı göstereceksin. Söz mü? Üç konuda söz aldık. İnşallah 1 Nisan'da makamına oturacak ve geleceğiz Besni'ye beraber kahvesini de içeceğiz Her halde Besni üzümü de ikram eder. Dolayısıyla birlikte verdiği sözlerin takipçisi olacağız. Ben de takipçisi olacağım, sizde takipçisi olun" dedi.

'SİZİN KARDEŞ BELEDİYENİZ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLACAK'

CHP'li belediyelerin hizmet üretme noktasında sıkıntı yaşamadığını aktaran Kılıçdaroğlu, Besni ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş belediye olacağını dile getirerek, "Bir başka önemli nokta. Şu söyleniyor. Efendim CHP'li belediye olursa hizmet veremez, hükümet para göndermez. Yok öyle bir şey. Belediye gelirleri kanunu var. Başkana söz veriyorum. Besnililere de söz veriyorum. Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. Tabi kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak deyince söz burada kalmayacak. Belediye başkanlığı koltuğuna oturtacaksınız, ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla beraber buraya geleceğim ve hep birlikte ziyaret edeceğiz. Benim verdiğim sözü havada tutmayacağım. O da gelecek, o da hizmeti buraya verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ayrıca zaten belediyenin bütçesi var. İmkanları var. Hür türlü yardımı, her türlü tasarrufu yapabilecek durumda. Dolayısıyla Besni'ye genç bir arkadaş, yetenekli bir arkadaş. Arkasında toplu iğne ucu kadar kara bir leke olmayan bir arkadaş. Yetenekli, genç, dinamik, enerjik ve Besni'ye hizmet etmek için mücadele eden bir arkadaş" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI BEN BİLİYORUM'

Belediyelerin herkese iş veremeyeceğini fakat yeni istihdam alanları oluşturabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Çiftçinin durumunun iyi olmadığını ben biliyorum. Besnililerin durumunun iyi olmadığını ben biliyorum. Memlekette işsizliğin olduğunu ve işsizliğinde büyük boyutlarda olduğunu ben biliyorum. 7 milyona yakın insanımız işsiz. İş arıyor. Dolayısıyla bir belediye başkanı ben kalkacağım da herkese iş bulacağım deme iddiasında olmaz. Ama şu iddiada bulunur. Ben yeni istihdam alanları yaratacağım. Yeni insanlar orada çalışacak ve emek harcayacağım. Bir şey daha burada kreş var mı yok mu bilmiyorum. Belediyenin kreşi yok. Sayın Başkan her mahalleye bir kreş açacaksın. Her anne sabahleyin evladını, çocuğunu o kreşe teslim edecek. Belki pazara, belki komşusuna gezmeye gidecek, belki bir alışveriş yapacak, belki bir düğüne gidecek, belki başka bir yerde eşleriyle, dostlarıyla, babasıyla, amcasıyla buluşacak. Dolayısıyla çocuğunu getirecek kreşe teslim edecek akşam da çocuğunu alacak kreşten. Her annenin de buna hakkı var. Hukuku var. Bir daha buraya geldiğimde Vakkas Başkanın hizmetlerini hep birlikte göreceğiz. Hep beraber bakacağız. Hep beraber denetleyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından Tut ilçesine hareket etti.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),

Kaynak: DHA