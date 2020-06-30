Kılıçdaroğlu: "Biz iktidar olduğumuzda söz veriyoruz YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salonda dinleyicilerin alkışlaması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
30.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salonda dinleyicilerin alkışlaması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA