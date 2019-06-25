Kılıçdaroğlu: "Biz hakkı, hukuku ve adaleti milletin vicdanında aradık"

Kılıçdaroğlu: "Biz hakkı, hukuku ve adaleti milletin vicdanında aradık"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA
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