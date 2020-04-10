Kılıçdaroğlu: Biz eskiye de dönmek istemiyoruz
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Kılıçdaroğlu: Biz eskiye de dönmek istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter bir sistemden yana olduklarını belirterek, "Biz eskiye de dönmek istemiyoruz.

10.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:03
Kılıçdaroğlu: Biz eskiye de dönmek istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter bir sistemden yana olduklarını belirterek, "Biz eskiye de dönmek istemiyoruz. Bizim hedefimiz darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Genç Aydınlar Platformu üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitim alan öğrencilerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ağır bir sürecin içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bir taraftan ekonomik açıdan ciddi sorunlar var öte yandan Covid-19 diye tanımlanan bir virüsün yaydığı salgın hastalık var. Bunlarla da mücadele ediliyor. Ama ben size asla ve asla karamsar ve umutsuz olmamanızı hatırlatmak isterim. Nedeni de kendinize güvenin, özgüveniniz yüksek olsun, iyi bir eğitim alıyorsunuz, dünyayı sorguluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir anlayış içerisinde umutsuz olmak mümkün değil. Eğer varsa bir sorun o sorunu çözecek olan enerji de sizlerde" dedi.

'EN BÜYÜK ARZULARIMDAN BİRİSİ GENÇLİK EVİ'Gençlik Evi'nin kurulmasının her zaman kendi hayalinde olan bir proje olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bağımsız bir yer olmalı. Oranın yönetimi tümüyle gençlere verilmeli. Gençler orada toplanıp çay kahve içebilmeli. Hatta küçük konferans salonları olmalı. Bu benim en büyük arzularımdan birisidir. Yetenekli çocukların keşfedilmesi, onların yetiştirilerek topluma bilgi ve birikimlerini aktarmaları aslında her devletin özenle izlediği bir alan. Bir toplumun yüzde 2'sinin doğuştan yeteneklilerden oluştuğu ifade ediliyor. Eğitimle de bu oranın yükseltilebileceği söyleniyor. Anadolu'da kim bilir ne kadar yetenekli çocuklar var; ama ya kimsenin haberi yok bu çocuklardan ya da bu çocukların yeteri kadar üzerinde durulmuyor ve eğitilmiyor. Dolayısıyla burada pek çok sorun var. Mustafa Kemal yetenekli çocukların yurt dışında eğitimine özel bir önem vermiştir. Bunların bir kısmı sanatçı bir kısmı akademisyen bir kısmı diplomat oldular ve o zaman hayatın her yerinde önemli görevler yapmaya başlamışlardı. Maalesef bu genç yeteneklerin yetişmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na aslında asıl görev düşmekte. Öğretmenlerin keşfettiği ve bulduğu yeteneklerin mutlaka bir şekilde onlar için gerekli olan özel bir eğitimin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.'BİZ ESKİYE DÖNMEK İSTEMİYORUZ'

CHP olarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter bir sistemden yana olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bunu hemen hemen her ortamda savunuyoruz. Bunu savunurken bize bazen 'Siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz?' diye eleştiri geliyor. Biz eskiye de dönmek istemiyoruz. Bizim hedefimiz darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Çünkü 12 Eylül darbesinin getirdiği yasal düzenlemelerin bir kısmı hala yürürlükte ve bunlar demokratik yaşamla çelişen düzenlemeler. Dolayısıyla biz 3'üncü sınıf bir demokrasiyi asla kabul etmiyoruz. Biz Avrupa Birliği'nde hangi demokratik kurallar varsa aynısının Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Bizim insanımızın da 1'inci sınıf demokrasiye hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu çerçevede olaya bakıyoruz. Darbe hukukundan arınan bir yapı içinde örneğin medyanın özgür olduğu üniversitelerin idari, bilimsel, yöresel özerkliğinin olduğu, yargının bağımsız olduğu ve kimsenin talimat vermediği bir sistemi savunuyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

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