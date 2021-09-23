Kılıçdaroğlu: 'Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (1)

Kılıçdaroğlu: "Rizeli kardeşlerime sormak isterim. Kışın üzerine kar yağan dünyada çay nerede var? Sadece Rize'de var. Biz bunu anlatabildik mi? Biz bunun ne kadar değerli bir marka olduğunu söyleyebildik mi? Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi? Siyasetin konusu bu"

Kılıçdaroğlu: Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?

Kılıçdaroğlu: Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?

Kılıçdaroğlu: Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?

Kılıçdaroğlu:
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir AR-GE çalışması yapabildik mi?' - Haberler
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