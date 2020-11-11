Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

11.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:59
Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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