Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU