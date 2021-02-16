Kılıçdaroğlu: "Bırakın da bu insanlar acılarını yaşasınlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım.' diye açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Düğün bayramla devlet yönetilmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yaptıklarını, dönemin başbakan ve bakanlarına soru önergeleri verdiklerini ve bu soru önergelerine verilen yanıtta sıradan, olayın özüne inmeyen, "Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesinin yer aldığını söyledi.

"Kinle, öfkeyle devlet yönetilmez"

13 şehidin gelmesinin ardından "AK Parti'ye ait trollerin" harekete geçtiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hani bu mezarlıktan geçenler korkularını sindirmek için şarkı, türkü söylerler. Benzer bir tablo. Suçlamaya, ayrıştırmaya başladılar. Oysa şehitler 83 milyonun şehidi. Siyasi görüşleri, kimlikleri farklı olabilir. Farklı görevler yapabilirler ama bu ülke için hayatlarını verdiler onlar. Bu ayrılık gayrılık, bu korku neden? Farklı bir iklimi Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Her alanda ayrıştırdılar. Şehitler üzerinden de ayrışmayı getiriyorlar. Çok tehlikeli bir tutum bu. Daha defnedilmemiş, yaralar tazeyken bunu yapıyorlar. Talimat üzerine, sarayın talimatı üzerine yapıyorlar.

Üzülüyorum, içim acıyor. Şehitler gelmiş daha cenazeler kalkmamış kavga ediyorlar. Sen-ben kavgası mı bu? Devleti yönetemiyorlar, yönetme güçleri yok. Bilgileri, birikimleri yok. Kinle, öfkeyle devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle, birikimle, sevgiyle yönetilir."

Devleti yönetenlerin her türlü eleştiriye açık olmak ve ders çıkarmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"'Beni niye eleştirdin? Seni ezeceğim, sana iftira atacağım.' Hangi akıl, mantık var bunlarda. Bir de kendilerini başka bir pozisyonda tutuyorlar. 'Biz Müslümanız' diye, diğerleri değil. Allah akıl fikir versin bunlara. Toplumu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum; kimliğiniz, yaşam tarzınız, siyasi görüşünüz, inancınız ne olursa olsun bu coğrafyada yaşıyorsanız benim başımın üstünde yeriniz var. Asla ayrımcılık yapmayacağım.

Türkiye bu acıları yaşıyor. Duyduğumda önce inanamadım. Erdoğan sanki bu olaylar hiç olmamış gibi beyefendi bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasında her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Sen kendi vatandaşına güvenmiyorsun. Böyle bir garabet Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç yaşanmadı ve biz yaşıyoruz. Yaylaya çıkıyorsun sabah kahvaltısı yapmaya. 13 kişi hayatını kaybetmiş, şehidimiz var. Umurunda bile değil."

"Bırakın da bu insanlar acılarını yaşasınlar"

Vatandaşlardan, AK Parti'nin Rize İl Kongresi'ni internetten izlemelerini rica eden Kılıçdaroğlu, "O gülüşmeler, o kahkahalar, o fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti. Hangi ahlaka göre siz bunu yapıyorsunuz? Hangi inanca göre yapıyorsunuz bunu? Ben böyle bir inanç bilmiyorum. Böyle bir ahlakı da hiç görmedim. 13 kişi hayatını kaybetmiş, şehidimiz var. Bari onlara saygı duy. Sen konuşmuyorsun, bakanların konuşmuyor topu atmışsın Malatya Valisi'ne, o açıklamayı yapıyor. Kaçacak delik arıyorlar. Kusurlarını, eksikliklerini çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

AK Parti'nin "güle oynaya" kongre yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Şehit annesini telefonla bağlatıyorlar. Oda ayrı bir dram. Erdoğan'ın keyfi yerinde, anne ağlamaklı. Ders vermeye kalkıyor. Allah bu millete sabır versin. Bir şehit annesi ya. Onu propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Şehitlere ne kadar yakın olduğunu Türkiye'ye anlatmak için kullanıyor onu. Oysa bütün Türkiye görüyor onu. Nasıl güldüğünü, nasıl eğlendiğini, nasıl keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. Askerlerimiz, sivillerimiz, devlet görevlilerimiz hayatını kaybetmiş o beyefendinin derdi başka. Bırakın bari bu anne matemini yaşasın." dedi.

Bir annenin matemini yaşamasına dahi izin verilmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O annenin acısını, dramını acaba o saray ve çevresi biliyor mu? O dramı biliyorlar mı acaba? O annenin o evladını nasıl yetiştirdiğini, askere nasıl gönderdiğini acaba onlar biliyorlar mı? Ellerine kına yaktığını onlar biliyorlar mı? Bari bırakın da bu insanlar acılarını yaşasınlar. Buna bile izin vermiyorlar. Konuşuyor şunu söylüyor, 'Oğlunuz şehit oldu, siz bu şerefi yaşadınız.' Lafa bak. Eee, o şeref en çok sana yakışır. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Eğer sen böyle bir şerefi istiyorsan, böyle bir şerefi kabul etmek istiyorsan ve bu şerefi başının üstünde ailelerine de miras olacak şekilde yaşamak ve içselleştirmek istiyorsan çocuklarına bedelli yaptırmazsın, gönderirsin askere. Irak'a gönderirsin. Neden bu ülkede fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor da, varsılların çocukları bedel ödemiyor? Hangi AK Parti'li milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede? Gerçekten içimiz acıyor. Arkadaşlarımız defalarca basın toplantıları, ailelerle defalarca görüştüm, milletvekillerimiz soru önergeleri verdiler. Karşıda bir duvar var. Şimdi o duvardan nasiplenmeye kalkıyorlar ama korkarak, ürkerek. Bu olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey