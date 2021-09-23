Kılıçdaroğlu: "Bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde yurt sorununu çözeceğim"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (2)
Kılıçdaroğlu: "Bizler, kavgacı siyasetten arınıp ülkenin geleceğini düşünen ve iyilikte yarışan bir siyaset zemini üzerine siyasetimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparsak başarılı oluruz"