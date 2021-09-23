Kılıçdaroğlu: "Bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde yurt sorununu çözeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (2)

Kılıçdaroğlu: "Bizler, kavgacı siyasetten arınıp ülkenin geleceğini düşünen ve iyilikte yarışan bir siyaset zemini üzerine siyasetimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparsak başarılı oluruz"