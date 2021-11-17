Son dakika! Kılıçdaroğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Seçim yap bir an önce diyerek aslında biz ona iyilik yapıyoruz" - Haberler
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Son dakika! Kılıçdaroğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Seçim yap bir an önce diyerek aslında biz ona iyilik yapıyoruz"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Son dakika! Kılıçdaroğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Seçim yap bir an önce diyerek aslında biz ona iyilik yapıyoruz

Son dakika! Kılıçdaroğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Seçim yap bir an önce diyerek aslında biz ona iyilik yapıyoruz

Son dakika! Kılıçdaroğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Seçim yap bir an önce diyerek aslında biz ona iyilik yapıyoruz

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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