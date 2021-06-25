Kılıçdaroğlu, Bingöl'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu
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Kılıçdaroğlu, Bingöl'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu

Kılıçdaroğlu, Bingöl'deki depreme ilişkin 'geçmiş olsun' paylaşımında bulundu
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen, çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının olmaması için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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