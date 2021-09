Kılıçdaroğlu, Bilecik'te toplu açılış ve temel atma törenine katıldı Açıklaması

BİLECİK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin inanmasını isterim; siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman, herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya." dedi.

Bilecik'te, Tevfik Bey Caddesi'nde Atatürk Parkı ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Evi'nin açılışı ile bazı altyapı projelerinin temel atma töreninde katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, kentte sorunların çözümü noktasında Belediye Başkanı Semih Şahin ve ekibinin canla başla çalıştığını söyledi.

Temiz, ahlaklı, toplumun en zayıf kesimlerinin sesi olan yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, en büyük destekçilerinin halk olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 2017 yılındaki "Adalet Yürüyüşü"nde 450 kilometre katettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu topraklarda huzur içinde, kimseye düşmanlık etmeden yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzur, bereket olsun istiyorum. Az önce iki genç yanıma geldi, biraz şikayetlerini dile getirdiler. 'Biz Z kuşağındayız, bu yönetime tahammül edemiyoruz, bunun değişmesi lazım' diyorlar. O gençlere sözüm sözdür. O gençlerin hayalleri benim hedefim olacak. O gençlerin hayallerini gerçekleştirmek benim boynumun borcu olacak. Hiçbir genci aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin inanmasını isterim; siyaseti ahlaklı zemine taşıdığınız zaman, herkesin ödediği verginin hesabını millete verdiğiniz zaman farklı bir Türkiye çıkacaktır ortaya. Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınlara yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Kadınların yaşadığı dramı da çok iyi biliyorum. Oğlu, eşi, kendisi işsiz onu biliyorum. Pek çok sorunu var, pazara gittiği zaman doğru dürüst alışveriş yapamadığını biliyorum. Tüm bu sorunları biliyorum, bu sorunları aşacağız. Aşmanın anahtarı bende değil, sizin elinizde. Sandık gelecek, sandığı açacaksınız, oyunuzu kullanacaksınız. Orada yeni bir umudu yeşerteceğiz."

"Bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz"

Belediye başkanlarının kapısının herkese açık olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, partisinden seçilen tüm başkanlara mahalle ayrımı yapmadan eşit hizmet götürmelerini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Yurt sorunu var. 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Size şikayet ediyorum. Bütün anne ve babalara şikayet ediyorum. 19 yıldır iktidardalar. Benim Bilecik meydanından size ve Türkiye'deki tüm anne ve babalara sözümdür, iktidarımızda bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Onlar parayı cepleri için kullandılar, biz parayı milletimiz için kullanacağız. Hepinizin bundan emin olması lazım." diye konuştu.

Ülkenin tarım ve çiftçilikte zor durumda olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bereketli topraklarımız, güneşimiz, sularımız, her şeyimiz var ama nohudu, buğdayı, samanı, eti, canlı hayvanı, ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz. Yani 83 milyon, yurt dışındaki çiftçilere çalışıyoruz. Bu tabloyu değiştireceğim. 'Almanya bizi kıskanıyor' diyeceksiniz ama ben gayet iyi biliyorum. Onlar ne yaparsa yapsınlar, onların ne yaptığını artık siz de ben de iyi biliyorum. Onların en büyük korkuları 'Acaba iktidardan olur muyuz?.' Olacaksınız, gideceksiniz, milletin iktidarı gelecek ve biz yöneteceğiz. Allah'ın izniyle göreceksiniz nasıl güzel bir ülke yönetilirmiş, nasıl ayrımcılık yapılmazmış, nasıl Orta Doğu'da barış sağlanırmış, nasıl çocuklarımız huzur içinde okula gidermiş bunların hepsini onlar da onların çocukları da görecek. Biz temiz bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizin oyunuza değil, sorunlarınıza, dertlerinize talibim. Dertlerinizi çözeceğiz.

Allah aşkına biri çıkıp şu mantığı anlatsın. Daha fazla prim ödediğiniz zaman daha az aylık alıyorsunuz. Olur mu böyle şey? Ben daha fazla prim ödüyorum, ne için? Daha yüksek aylık alayım diye ama daha fazla prim öderseniz aylığınız düşüyor. Böyle bir garabeti yaptılar. Onların adaleti işte bu. Bizim adaletimiz, ne kadar prim ödersen o kadar çok emekli aylığı alırsın. Sizin sorununuzu biliyorum, emeklilikte yaşa takılanları. Bir ekibimiz var, bu konuyla ilgili çalışıyor. Hiç meraklanmayın Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz."

"Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımıza götüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yanlış bir dış politika yürütüldüğü görüşünü savundu.

Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Suriyelilere sakın kızmayın. Suriyelilerin hiçbir günahı yok. Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksınız. Suriyeli kaçmış, gelmiş buraya. Kim getirdi Suriyeliyi? Kim gitti oraya? Kim şehitlerimizi o topraklarda bıraktı? Kim Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı? Özellikle de 'Ben milliyetçiyim' diyen arkadaşlara sesleniyorum, hepimiz milliyetçiyiz ya, bazıları bizden daha fazla milliyetçi olduklarını söylerler. O arkadaşlara sesleniyorum; bunu Bilecik'te söylüyorum, burası kuruluşun ve kurtuluşun yeridir. ben Bilecik'i, tarihini, Şeyh Edebali'yi bilmez miyim? Bunların hepsini bilirim. Kalkacaksınız '24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacağız' diyeceksiniz, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıracaksınız, bayrağı indireceksiniz, Türkiye'ye girip 'Ben milliyetçiyim' diye geçineceksiniz. Haydi canım sizin milliyetçiliğinize! Onu da yapacağım, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımıza götüreceğiz. O şanlı bayrağımızı yeniden orada dalgalandıracağız. Herkesin emin olmasını isterim. Biz, onlar gibi değiliz, söz verdik mi tutarız."

Kılıçdaroğlu, 83 milyonun ortak olup 128 milyar doları sorması gerektiğini söyleyerek, "Her şeye zam geliyor. Daha iyi günlerinizi yaşıyorsunuz. Kış geldiğinde göreceksiniz, bunlar iktidarda kaldığı sürece, geçen her gün, topluma maliyeti daha fazla olacak. Yani bunların topluma maliyeti giderek artacak. O nedenle erken bir seçim yapın, sandığı bir an önce getirin, Siz de kendinizi kurtarın, hiç değilse bu milletin sırtına binmeyin. Zam, zam, zam... Nereye kadar zam? İğneden ipliğe zam geldi. Sadece son 2 haftada doların yükselişi, Türk lirasının eriyişi sadece bunun faturası bile 100 milyarın üzerinde." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan birinin "Gençler umutsuz" diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluk bize yakışmaz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Mustafa Kemal'in, arkadaşlarının, şehitlerin, gazilerin, yüzü suyu hürmetine asla bize umutsuzluk yakışmaz. En zor şartlarda bile şanlı bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi aydınlığa çıkaracağız. Herkes bundan emin olsun." karşılığını verdi.

"Yeniden Türkiye'yi şaha kaldıracağız"

"CHP'nin dikili ağacı bile yok." diyerek kendilerini eleştirenlerin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gitsene Karabük'e, o fabrikayı kim kurdu? Gitsene Kırıkkale'ye, entegre silah sanayini kim kurdu? O fabrikaları kim kurdu? Hepsini sattın. Sata sata bitiremedin." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların şunu bilmesini isterim, döviz bazında, dolar bazında beşli çeteye verilen bütün ihaleleri iptal edeceğim. Onların tamamını kamulaştıracağım. Dostlarımızla beraber yapacağız. Milletin cebine el atan, sülük gibi milletin kanını emenlerden hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Ben temiz siyaset istiyorum. Elbette bir iş adamı kazanabilir, sanayicidir yatırım yapar, istihdam yaratır, başımın üstünde yeri vardır ama milletin ödediği vergileri alacaksın, istediğin gibi kullanacaksın, Türk lirasına da güvenmeyeceksin, dolar bazında hesap yapacaksın, köprüden geçerken dolar bazında ücret ödeyeceğim, bu olmaz. Hani siz yerli ve miliydiniz? Hani nerede bu Türk lirası? Türk lirasını kaldırdılar ortadan. Türk lirasını yeniden getireceğiz, yeniden hepimiz kullanacağız. Yeniden Türk lirasına güveneceğiz, yeniden fabrikalarımızı kuracağız ve göreceksiniz yeniden Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Onların yaptığı gibi değil"

Seçimlerde 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin kaderini değiştirecek, Türkiye'ye demokrasiyi getirecek, otoriter rejimi devre dışı bırakıp demokrasiden yana olanları iktidara getirecek. 6 milyon 300 bin genç, başımızın üstündedir, onlara saygı duyacağız. Onlar, bu ülkenin güvencesi ve garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından parkın ve sosyal evin açılışını gerçekleştirip, altyapı projesinin temelini attı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, tören öncesi Bozüyük ilçesinde sanayi sitesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, il merkezinde ise Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.