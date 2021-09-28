Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik'e geçen Kılıçdaroğlu burada Bilecik Beledisini ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'nu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye personeli karşıladı. Kılıçdaroğlu, Başkan Şahin'den belediye hizmetleri ve yapılan yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Gelirlerin artmamasına rağmen borçların çoğunu ödediklerini anlatan Başkan Şahin, günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti.

Kılıçdaroğlu, Başkan Şahin'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, projelerde her türlü imkanları sağlayacaklarını söyledi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

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