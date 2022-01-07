Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı

AA - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi

Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni ne katıldı

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni ne katıldı

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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