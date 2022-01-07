Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı
Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi
Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.